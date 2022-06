Weil am Mittwochabend Hilfeschreie aus einer Wohnung in der Pielachtalstraße (Oggersheim) drangen, ist gegen 19.50 Uhr die Polizei alarmiert worden. Vor Ort sei der 47-jährige Bewohner umgehend aggressiv gegenüber den Beamten gewesen und habe diese nicht hereinlassen wollen. Nachdem eine Gefahr für andere noch in der Wohnung befindlichen Personen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der nach Polizeiangaben betrunkene Mann gefesselt und leistete dabei erheblichen Widerstand. Zwei Beamte seien hierdurch leicht verletzt worden. Die 39-jährige Lebensgefährtin des Mannes sowie das gemeinsame fünfjährige Kind konnten die Wohnung unversehrt verlassen. Ein Alkoholtest beim Randalierer ergab laut Polizei 1,83 Promille. Er wurde der Wohnung verwiesen und kassierte eine Strafanzeige.