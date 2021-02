Ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ist gegen einen 19-Jährigen eingeleitet worden, der sich laut Polizei am späten Freitagabend gegen 23 Uhr am Berliner Platz (Mitte) in einen laufenden Einsatz von Polizeibeamten einmischte. Da der 19-Jährige die Maßnahmen störte, wurde gegen ihn ein Platzverweis ausgesprochen. Dieser Aufforderung kam er jedoch nicht nach, sodass nach seinem Personalausweis verlangt wurde. Diesen händigte er nicht aus, weswegen er durchsucht werden sollte. Da der junge Mann nicht zu beruhigen war und sich zunehmend aggressiv verhielt, wurde er gefesselt und zu Boden gebracht. Aufgrund seines Verhaltens und wegen der Nichtbeachtung des Platzverweises wurde der 19-Jährige über Nacht in Gewahrsam genommen. Bei dem Vorfall wurden weder der 19-Jährige noch die eingesetzten Beamten verletzt.