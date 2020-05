Die Polizei hat es am Montagabend bei Kontrollen mit zwei aggressiven Zeitgenossen zu tun bekommen. Da beide Männer sich nicht an den Mindestabstand wegen der Corona-Auflagen hielten, wurden ihnen Handschellen angelegt. Der erste Fall passierte gegen 18.35 Uhr in der Gartenstadt. Bei einer Streifenfahrt fiel Polizisten an der Bushaltestelle Marienkrankenhaus ein Mann auf, der im Zusammenhang mit einer Körperverletzung gesucht wird. Als der Mann an der Niederfeldstraße/Ecke Damaschkestraße den Bus wieder verließ, kontrollierten die Polizisten den 31-Jährigen. Dabei verhielt er sich provokant und aggressiv. Außerdem beleidigte er die Beamten und bedrohte sie mit dem Tod. Gegen 20.25 Uhr folgte der zweite Einsatz in der Wegelnburgstraße in Mundenheim. Eine Zeugin hatte laute Schreie aus einer Wohnung gemeldet. Dort öffnete ein 42-Jähriger die Tür und schrie die Polizisten mit erhobenen Fäusten an. Er beruhigte sich nicht und leistete Widerstand, als er gefesselt wurde. Beide Männer kamen vorübergehend auf die Dienststelle.