Mit drei aggressiven Ladendieben bekamen es Polizeibeamte am Mittwochnachmittag zu tun. Laut Bericht hatten zwei Männer und eine Frau im Alter von 19 bis 21 Jahren gegen 17.10 Uhr Kleidungsstücke in einem Bekleidungsgeschäft in der Rhein-Galerie gestohlen. Anschließend flüchtete das Trio. Zeugen verfolgten die Personen, bis die verständigte Polizei eintraf. Während der Kontrolle verhielten sich alle drei Ladendiebe aggressiv und beleidigten die Polizeikräfte. Gegen die anschließende Fesselung wehrten sie sich nach Kräften. Das Trio wurde daraufhin zu einer Polizeidienststelle gebracht. Ein 19-jähriger Mann musste in Gewahrsam genommen werden, heißt es im Bericht weiter.