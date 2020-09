Die Ludwigshafener Polizei hatte es am Donnerstag gleich in zwei Fällen mit aggressiven Autofahrern zu tun. Gegen 21.30 Uhr wurde eine Streife zu einem Streit auf den Giuliniplatz (Mundenheim) gerufen. Dort trugen eine 35-Jährige und zwei weitere Personen einen heftigen Konflikt aus. Um die Situation zu beruhigen, wollte die Polizei die Streithähne voneinander trennen. Bei der Befragung ergab sich der Verdacht, dass die 35-Jährige zuvor betrunken Auto gefahren war. Als die Polizisten die Personalien aufnehmen wollte, rannte die 35-Jährige plötzlich auf ihre Kontrahenten zu. Um einen Angriff zu verhindern, wurde sie festgehalten. Doch mit dem freien Arm gelang es der 35-Jährigen, einem 26-jährigen Polizisten auf den Kopf zu schlagen. Danach wurde die Frau auf den Boden gedrückt. Die 35-Jährige verletzte sich leicht, der Polizist erlitt keine Verletzungen. Ein Alkoholtest ergab 1,9 Promille. Daher wurde der Führerschein der Frau beschlagnahmt. Bereits am Nachmittag waren gegen 16.20 Uhr in der Speyerer Straße in Oggersheim zwei Männer aufeinander losgegangen. Laut Polizei gab es zuvor „Unstimmigkeiten wegen einer Verkehrssituation“. Am Ende schlugen sich der 25-jährige Beifahrer eines Toyota und ein 38-jähriger Toyota-Fahrer. Während der Auseinandersetzung wurde auch Pfefferspray versprüht. Bereits Anfang der Woche hatten sich Autofahrer in Friesenheim nach einem Unfall mit Pfefferspray besprüht. Es gab zehn Verletzte. Hinweise von Zeugen an die Polizei in Oggersheim, Telefon 0621/963-2403.