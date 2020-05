Abstand zu halten ist in Zeiten der Pandemie das Gebot der Stunde. Einem 25-Jährigen aber war das laut Polizei am Samstag in Schifferstadt egal. Im Verkaufsraum einer Tankstelle in der Speyerer Straße verhielt er sich überdies aggressiv und uneinsichtig. Der Kassierer rief gegen 18.15 die Polizei. Ihre Ermittlungen ergaben, dass der Störer an der Kasse bis auf wenige Zentimeter an eine junge Kundin vor ihm herangetreten war. Der Kassierer forderte ihn mehrmals auf, den coronabedingten Mindestabstand einzuhalten. Dem kam der junge Mann nicht nach, weswegen er den Verkaufsraum sollte. Dies tat er ebenfalls nicht, stattdessen beleidigte er den Kassierer. Auch den Einsatzkräften der Polizei gegenüber verhielt sich der Mann durchgehend unkooperativ und verbal aggressiv. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Landesverordnung im Kampf gegen Corona.