Die Sommerpause auf dem Arbeitsmarkt geht im August weiter. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen waren mit 16.809 Arbeitslosen 326 mehr registriert als im Vormonat und 1009 mehr als vor einem Jahr. Dies geht aus einer Mitteilung der Agentur für Arbeit Ludwigshafen hervor.

Bei der Agentur für Arbeit waren demnach 6.590 Frauen und Männer gemeldet, 196 mehr als im Vormonat. Beim Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen waren mit 10.219 Personen 130 mehr registriert als im Juli. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent.

„Bei der Anzahl offener Stellen fragt man sich, warum nicht mehr Arbeitslose einen Job finden“, so Daniel Lips, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ludwigshafen. Das liege an einem zunehmenden „Mismatch“ zwischen den Profilen von arbeitslosen Menschen auf der einen und den gemeldeten Stellen auf der anderen Seite. „Die Unternehmen suchen in der Regel qualifizierte Fachkräfte, während Arbeitslose häufig keine oder keine formale Berufsausbildung mitbringen“, so Lips. Im Bezirk der Arbeitsagentur hätten von den gemeldeten 16.809 Arbeitslosen 9760 keine abgeschlossene Berufsausbildung – mehr als die Hälfte.

Immerhin: Dem Arbeitgeber-Service der Agentur wurden 493 neue Jobmöglichkeiten gemeldet, 84 weniger als im Vormonat und 160 weniger als vor einem Jahr. Der Bestand umfasst aktuell 3444 Stellen, 20 mehr als im Juli und 185 weniger als im Vorjahr. „Dennoch gibt es weiterhin Chancen für alle, die aktuell auf der Suche nach einer neuen Anstellung sind“, sagt Lips.

Foto: Helga Dostal

Das spiegelt sich auch auf dem Arbeitsmarkt der Stadt Ludwigshafen wider: Im August waren 9282 Personen arbeitslos gemeldet, 77 mehr als im Vormonat und 579 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 9,7 Prozent. 1738 Personen haben sich arbeitslos gemeldet, 300 weniger als im Vormonat. 1671 Menschen konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden, 247 weniger als im Juli und 105 weniger als vor einem Jahr. Für das Stadtgebiet wurden 298 neue Jobmöglichkeiten gemeldet, 33 weniger als im Juli. Der Bestand umfasst 1878 Stellen, 70 mehr als im Vormonat.

In Mannheim stieg die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf insgesamt 7,7 Prozent. Damit waren 339 Personen mehr arbeitslos gemeldet, als im Vormonat.

Noch Fragen?

Die Berufsberatung ist unter der kostenfreien Hotline 0800 4555500 oder per E-Mail an Ludwigshafen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de erreichbar. Ein Termin beim Arbeitgeber-Service kann unter der gebührenfreien Servicenummer 0800 4555520 oder per E-Mail an Ludwigshafen.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de vereinbart werden.