Abschalten und anstoßen: Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr startet das neue After-Work-Event-Format der Stadtmarketinggesellschaft Lukom auf dem Ludwigsplatz bereits im Mai in seine zweite Saison. Erweitert wurde der Zyklus von ursprünglich zwei Terminen im Vorjahr auf aktuell drei Abende in 2024. „After Work LU“ findet in diesem Jahr am 8. Mai, 20. Juni und 11. Juli, jeweils von 17 bis 22 Uhr, statt. Und zwar erneut mit kulinarischen Spezialitäten der BASF-Gastronomie. Ergänzt wird die Auswahl an Speisen durch das Angebot des BASF-Weinkellers, der Cocktails und Weine serviert. Die musikalische Begleitung übernimmt ein DJ. Ein laut Lukom stilvolles Möblierungskonzept und eine ansprechende Beleuchtung sollen die stimmungsvolle Atmosphäre unterstreichen. Der Ludwigsplatz profiliere sich mit diesem Format einmal mehr als perfekte Location für alle, die nach der Arbeit gemeinsam mit und Kollegen in den Feierabend starten möchten. Details zu den einzelnen Abendprogrammen werden noch bekanntgegeben. Die Lukom-Veranstaltung findet in Kooperation mit der BASF-Gastronomie statt. Finanziert wird das Event mit dem Förderprogramm „Innenstadt-Impulse“ des Landes. Der Eintritt ist frei.