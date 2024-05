Die erste von drei After-Work-Partys auf dem Ludwigsplatz hat am Mittwochabend einige Hundert Besucher in die Innenstadt gelockt. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr – zu den beiden Veranstaltungen im Sommer kamen jeweils über 1000 Menschen – startete das neue Format der Stadtmarketinggesellschaft Lukom in seine zweite Saison. „Diesmal haben wir einen früheren Termin im Mai ausprobiert. Möglicherweise sind wegen des Brückentags weniger Besucher gekommen“, meinte Stefan Tielkes von der Lukom. Bei den Besuchern war die Stimmung jedenfalls gut. Pünktlich zum Beginn um 17 Uhr hatten sich die dunklen Wolken am Himmel verzogen. Für Essen und Getränke sorgte die BASF-Gastronomie. Bis 22 Uhr wurde der Ludwigsplatz bei stimmungsvoller Beleuchtung unter den Platanen und passender DJ-Musik zum belebten Treffpunkt. Wer diesmal nicht dabei war: „After Work LU“ findet noch einmal am 20. Juni und 11. Juli statt, jeweils donnerstags von 17 bis 22 Uhr.