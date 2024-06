Nach erfolgreichem Auftakt im Mai, findet am Donnerstag, 20. Juni, 17 bis 22 Uhr, das nächste After Work LU Event der Stadtmarketinggesellschaft Lukom statt. Mit gemütlichem Mobiliar und entspannten DJ-Beats soll sich der Ludwigsplatz erneut in eine stimmungsvolle After-Work-Location verwandeln.

Für die passende musikalische Begleitung sorgt DJ Max Kauth. Die Gastronomie der BASF setzt zu diesem Termin mediterrane Akzente. Nicht nur zur Fußball-Europameisterschaft begegnen sich an diesem Abend Italiener und Spanier. Auch das gastronomische Angebot der BASF steht unter dem Motto „Italien trifft Spanien“. So gibt es unter anderem Bolognese-Kroketten mit Mozzarella oder Tortilla mit Kartoffel und Paprika im Segment der vegetarischen Gerichte. Das Getränkeangebot umfasst eine breite Palette an Weinen aus der Weinkellerei der BASF, Cocktails, klassische Schorle sowie alkoholfreie Getränke.

Neuer Kooperationspartner der Veranstaltung ist das Tulip Inn. Direkt am Platz anliegend, ergänzt das Hotel das gastronomische Angebot der BASF mit einer Kaffeebar und hausgemachten süßen Leckereien. Veranstaltungsbesucher haben die Möglichkeit, das frisch renovierte und Anfang des Jahres neu eröffnete Hotel kennenzulernen. Die Reihe After Work LU wird durch das Programms „Innenstadt-Impulse“ des Landes Rheinland-Pfalz gefördert.