In Ruchheim haben Vermessungsarbeiten am sogenannten Affengraben für Aufregung gesorgt. Laut Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos) sollen Ortsbeirat und Bürger in die Planung eines neuen Rad- und Fußwegs noch einbezogen werden.

Der Weg soll künftig vom neuen Wohngebiet am Erfurter Ring entlang der Rhein-Haardtbahn (RHB) zur Haltestelle und dem Ortsausgang führen. Nach den ersten Vermessungsarbeiten hatte es Aufregung im Ortsbeirat Ruchheim gegeben. Rund 15 Demonstranten unterstützten eine Forderung der Grünen nach Aufklärung – zumal von der RHB Pachtverträge für Gärten bereits gekündigt wurden.

Am Montag befasste sich nun der Bauausschuss mit den Plänen für den Weg. Alle Fraktionen forderten, dass in Ruchheim keine vollendeten Tatsachen geschaffen werden sollten. Baudezernent Thewalt glättete die Wogen: „Es gibt aktuell keine bauvorbereitenden Maßnahmen.“ Es würden auch keine Bäume gefällt und Gartenschuppen müssten nicht abgerissen werden, trat er anderslautenden Gerüchten entgegen. Es hätten lediglich erste Vermessungsarbeiten stattgefunden, die als Grundlage für eine Planung des Wegs dienen sollen. Die RHB habe die Pachtgärten vorsorglich gekündigt. Die Umsetzung der Pläne werde erst Ende 2023 konkreter. Selbstverständlich würden zuvor der Ortsbeirat und die Anwohner einbezogen. Falls der Ortsbeirat den Weg ablehnen sollte, könnten die Pachtverträge neu aufgelegt werden.