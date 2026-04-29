Warum die AfD mit Blick auf ein mögliches Alkoholverbot für den Berliner Platz von reiner Symbolpolitik spricht, erklärt ihr Fraktionssprecher im Stadtrat, Johannes Thiedig.

Der Ludwigshafener Stadtrat hat am Montag mehrheitlich einem CDU-Prüfantrag zugestimmt, erstmals seit der Corona-Pandemie wieder eine Gefahrenabwehrverordnung an Wochenenden in den Sommermonaten für den Bereich Berliner Platz zu erlassen – unter anderem, weil die Zahl der gefährlichen Körperverletzungen mit 72 Fällen im vergangenen Jahr einen Zehn-Jahres-Topwert darstellt. 13 Mal wurden dabei Glasflaschen als Waffen eingesetzt, mitunter war Alkohol im Spiel. Die Grünen enthielten sich der Stimme, die AfD votierte geschlossen mit Nein.

AfD-Fraktionsvorsitzender Johannes Thiedig. Foto: AfD

Gegen pauschales Konsumverbot

Die ablehnende Haltung der AfD gegen den Prüfantrag erklärt deren Fraktionschef Johannes Thiedig auf Anfrage so: „Wir sind ja nicht grundsätzlich gegen die Gefahrenabwehrverordnung, nur gegen das darin enthaltene Alkoholverbot. Es wird der Alkoholmissbrauch als einer der Hauptgründe für diese Verordnung angeführt. Die Zahl der alkoholisierten Straftäter liegt bei aber gerade einmal 4,2 Prozent. Wenn 95,8 Prozent der Straftaten ohne Alkoholeinfluss begangen werden, dann ist ein pauschales Konsumverbot am Berliner Platz reine Symbolpolitik.“

Damit werde nicht die Kriminalität bekämpft, sondern lediglich die Bürgerschaft gegängelt. „Wenn jemand eine Dose Radler trinkt, wäre das untersagt, wohingegen das ,Volllaufenlassen“ in einer der dort ansässigen Kneipen legal wäre“, argumentiert der 49-Jährige.

Zur Sache: Gefährliche Körperverletzungen

Die Gesamtzahlen der gefährlichen Körperverletzungen am Berliner Platz, aufgeschlüsselt nach Jahren (Quelle: Polizei).

2016: 33 Fälle

2017: 53 Fälle

2018: 49 Fälle

2019: 35 Fälle

2020: 23 Fälle

2021: 27 Fälle

2022: 41 Fälle

2023: 43 Fälle

2024: 54 Fälle

2025: 72 Fälle