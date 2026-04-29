Ludwigshafen AfD zur Gefahrenabwehrverordnung für den Berliner Platz: Reine Symbolpolitik
Der Ludwigshafener Stadtrat hat am Montag mehrheitlich einem CDU-Prüfantrag zugestimmt, erstmals seit der Corona-Pandemie wieder eine Gefahrenabwehrverordnung an Wochenenden in den Sommermonaten für den Bereich Berliner Platz zu erlassen – unter anderem, weil die Zahl der gefährlichen Körperverletzungen mit 72 Fällen im vergangenen Jahr einen Zehn-Jahres-Topwert darstellt. 13 Mal wurden dabei Glasflaschen als Waffen eingesetzt, mitunter war Alkohol im Spiel. Die Grünen enthielten sich der Stimme, die AfD votierte geschlossen mit Nein.
Gegen pauschales Konsumverbot
Die ablehnende Haltung der AfD gegen den Prüfantrag erklärt deren Fraktionschef Johannes Thiedig auf Anfrage so: „Wir sind ja nicht grundsätzlich gegen die Gefahrenabwehrverordnung, nur gegen das darin enthaltene Alkoholverbot. Es wird der Alkoholmissbrauch als einer der Hauptgründe für diese Verordnung angeführt. Die Zahl der alkoholisierten Straftäter liegt bei aber gerade einmal 4,2 Prozent. Wenn 95,8 Prozent der Straftaten ohne Alkoholeinfluss begangen werden, dann ist ein pauschales Konsumverbot am Berliner Platz reine Symbolpolitik.“
Damit werde nicht die Kriminalität bekämpft, sondern lediglich die Bürgerschaft gegängelt. „Wenn jemand eine Dose Radler trinkt, wäre das untersagt, wohingegen das ,Volllaufenlassen“ in einer der dort ansässigen Kneipen legal wäre“, argumentiert der 49-Jährige.
Zur Sache: Gefährliche Körperverletzungen
Die Gesamtzahlen der gefährlichen Körperverletzungen am Berliner Platz, aufgeschlüsselt nach Jahren (Quelle: Polizei).
2016: 33 Fälle
2017: 53 Fälle
2018: 49 Fälle
2019: 35 Fälle
2020: 23 Fälle
2021: 27 Fälle
2022: 41 Fälle
2023: 43 Fälle
2024: 54 Fälle
2025: 72 Fälle