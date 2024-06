Der Eindruck täuscht nicht: Aktuell hängen weniger AfD-Plakate zu den Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni im Stadtgebiet als bei Wahlen in den vergangenen Jahren. Das bestätigt Johannes Thiedig als Vorsitzender des Ludwigshafener Kreisverbands und Sprecher der fünfköpfigen Stadtratsfraktion. „Wir haben uns bei dieser Wahl dafür entschieden, nicht ganz so viele Plakate aufzuhängen, etwa 1000 Stück, und diese gestaffelt anzubringen, da bei den vergangenen Wahlen doch recht viele Plakate zerstört wurden. Unsere Plakatierungen laufen daher auch noch“, sagt der AfD-Spitzenkandidat für die Stadtratswahl auf Anfrage. Zum Vergleich: Die CDU hängt nach eigenen Angaben rund 3000 Plakate im Stadtgebiet auf, die SPD – ebenfalls nach eigenen Angaben – gut 2000 Plakate.