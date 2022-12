Die AfD-Fraktion im Stadtrat begrüßt alle Maßnahmen, die für einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb des Klinikums Ludwigshafen in städtischer Hand notwendig sind, sofern diese im Aufsichtsrat beschlossen wurden. „Es geht dabei auch nicht um die Frage, welche Klinikbereiche zwingend geschlossen werden müssen oder nicht, sondern um eine Einsicht in die Notwendigkeit, dass die Kliniken in Ludwigshafen deutlich stärker zusammenarbeiten und sich gegenseitig Aufgabenbereiche abnehmen müssen, um ihre Ressourcen auch weiterhin optimal nutzen zu können“, sagt Pascal Bähr als AfD-Vertreter im Aufsichtsrat. Welche Bereiche das im Einzelnen sein könnten, werde im Aufsichtsrat geklärt. Diese Festlegung sei keine Aufgabe für den Stadtrat, auch wenn die Fraktionen „Die Linke“ und „Bürger für LU“ diesbezüglich anderer Ansicht seien.

Zum Thema Geburtshilfe

Was die Geburtshilfe am Klinikum angehe, so zeige diese schon rein zahlentechnisch einen vergleichsweise schwachen Stand. Während die anderen Häuser in der Großregion im Schnitt um die 1500 Geburten im Jahr erreichten, seien es am Klinikum erheblich weniger, was verdeutliche, dass hier in den Augen des Vorstands und des Aufsichtsrats tatsächlich Verbesserungspotenzial bestehen könnte. „Keinesfalls hilfreich ist der Versuch von einigen Kommunalpolitikern, den Eindruck zu erwecken, jede Sparmaßnahme – egal, ob in kommunalen Unternehmen oder bei der kommunalen Finanzplanung – sei immer eine ungerechtfertigte soziale Härte, auf die man nur verzichten müsse, damit auch weiterhin alles gut sei“, so Fraktionschef Johannes Thiedig. „Das Gegenteil ist der Fall. Nur mit dem Mut zu notwendigen Einschnitten kann unsere Kommune handlungsfähig und das Klinikum als kommunales und nicht privatwirtschaftlich geführtes Krankenhaus erhalten bleiben.“