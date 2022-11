In Ludwigshafen fehlen rund 2000 Kita-Plätze, an vielen Schulen herrscht Raumnot. Deshalb stellte die AfD im Bau- und Grundstücksausschuss am Montagabend einen Prüfantrag an die Verwaltung: für schwimmende Schulen auf dem Rhein. Der Antrag wurde aber umgehend von der zuständigen Dezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) kassiert. Die schulrechtlichen Bedingungen dafür seien in Rheinland-Pfalz nicht gegeben, so Reifenberg. Für Kitas sei dies ebenfalls nicht möglich. Ludwigshafen ist mit 47 Schulen in städtischer Trägerschaft, verteilt auf 51 Standorte, und rund 30.000 Schülern größter Schulträger im Land.