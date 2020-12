Die vom Ludwigshafener AfD-Kreisverband und der AfD-Stadtratsfraktion ins Leben gerufene Obdachloseninitiative geht Parteiangaben zufolge am Samstag in die finale Phase. „Wir werden von 10 bis 16 Uhr eine Ausgabestelle in unserem Bürgerbüro in der Ludwigstraße 20 betreiben“, informiert Pascal Bähr, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. „Unter Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen werden wir Obdachlose aus dem Stadtgebiet den Tag über jeweils einzeln im Büro empfangen, um die zahlreichen Kleiderspenden an ihre Empfänger auszugeben.“ Kreisvorsitzender Manfred Hartinger ergänzt: „Zusätzlich werden wir Hundefutter bereithalten, damit auch die Vierbeiner der Obdachlosen versorgt sind. Es ist eine Schande, dass unser Staat Geld in der ganzen Welt verteilt, während die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland stetig steigt.“