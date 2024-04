„Mit großer Verwunderung hat der AfD-Kreisverband Ludwigshafen die falschen Äußerungen von Friedrich Walter über seinen Austritt aus der vermeintlich rechtsradikalen AfD zur Kenntnis genommen.“ So reagiert AfD-Kreisverbandsvorsitzender Johannes Thiedig (47) auf die Vorwürfe seines Ex-Stellvertreters.

Verwundert sei es vor allem deshalb, weil sich Walter nicht nur bei der Nachwahl zum Kreisvorstand im Herbst 2023 wie auch bei der Neuwahl vor drei Wochen in den Kreisvorstand habe wählen lassen, sondern auch auf der Aufstellungsversammlung zur Kommunalwahl (9. Juni) am Freitag nacheinander – erfolglos – für jeden der ersten vier Plätze kandidiert habe, bevor er die Versammlung wutentbrannt verlassen habe. Einen der nachfolgenden, aber ebenfalls aussichtsreichen Listenplätze habe er wohl für unter seiner Würde gehalten, mutmaßt Thiedig.

Eine inhaltliche Distanz Walters zur AfD habe es bis zu diesem Wochenende nicht gegeben. Walters Äußerungen würden nicht der Wahrheit entsprechen. „Es hat sich niemand im Kreisvorstand rassistisch, antisemitisch oder gar nationalsozialistisch geäußert. Wäre dem so, hätte Herr Walter sich seine vier Kandidaturen erspart. Der AfD-Kreisverband jedenfalls hält sich sämtliche Rechtswege offen“, bilanziert Thiedig.

Ex-Republikaner Walter (72), der als Ortsvorsteherkandidat in Mundenheim im Gespräch war, hatte vor wenigen Tagen in einer Stellungnahme gegenüber der RHEINPFALZ seinen sofortigen Austritt aus der AfD erklärt. „Ich trete nicht für den Stadtrat, nicht als Ortsvorsteher und auch nicht für den Ortsbeirat an.“ In seiner zweijährigen AfD-Mitgliedschaft habe er die wahren Gesichter der Vorstandskollegen kennengelernt. Führende Köpfe der AfD seien „Wölfe im Schafspelz, allen voran Partei- und Fraktionschef Thiedig“. Mit Nazis im Vorstand wolle er nicht zusammenarbeiten, so Walter. „Die AfD ist verfassungsfeindlich, rechtsradikal und antisemitisch. Ich habe in der Corona-Zeit nur Leugner und Verschwörungstheoretiker kennengelernt.“

Vor wenigen Wochen hatte der ehemalige AfD-Kreisvorsitzende Manfred Hartinger (79) die AfD-Stadtratsfraktion verlassen, „bitter enttäuscht“ von deren Politik. Hartinger hat sich dem „Bündnis Deutschland“ angeschlossen. Sein AfD-Parteibuch hatte er bereits vor zwei Jahren abgegeben, in der Fraktion aber als Unabhängiger weiter mitgemischt. Bei der Kommunalwahl 2019 holte die AfD 13,5 Prozent der Stimmen. Drei der acht Sitze hat die Fraktion seither durch Abgänge eingebüßt.