Zum dritten mal im letzten halben Jahr hat die AfD eine Veranstaltung in Ruchheim abgehalten, zum dritten mal gab es eine Gegendemo. Anlass war diesmal nicht nur die Partei.

Zwischenzeitlich rund 200 Menschen haben sich am Sonntagmittag in Ruchheim versammelt, um gemeinsam zu demonstrieren. Anlass dafür war eine Wahlkampfveranstaltung der AfD im Gemeinschaftshaus in Ruchheim, aber auch der zur selben Zeit stattfindende Internationale Frauentag, wie der Veranstalter mitteilte. Die Demonstration zog zwischen 13.25 und 13.50 Uhr vom Ruchheimer Bahnhof über die Maxdorfer und Oggersheimer Straße Richtung Ortsmitte, was für Verkehrseinschränkungen sorgte. Die Buslinie 72 wurde bis zum Demoende um ungefähr 15.20 Uhr um den Ortsteil geleitet.

Zur Veranstaltung im Gemeinschaftshaus, die schon zum dritten mal innerhalb der vergangenen sechs Monate die Partei beherbergte, waren neben den lokalen Landtagswahlkandidaten Johannes Thiedig und Christoph Schmitt auch die rheinland-pfälzischen Abgeordneten Jan Bollinger und Joachim Paul sowie die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch gekommen. Die Politikerin sei ihnen vom Landesverband angeboten worden, so Thiedig. „Wir mögen ihre politische Arbeit, deswegen haben wir das Angebot gerne angenommen“, sagte Thiedig. Von Storch selbst betonte, dass die AfD keine ortsgebundene Politik mache, und man durch Erfolge in den Bundesländern ein Signal an den Bund senden wolle. Auch sei die Politik der Partei geschlechterunabhängig, weshalb sie sich nicht an einer Veranstaltung anlässlich des Frauentages beteiligen wolle.

Anlass für die Demonstration sei auch der internationale Frauentag. Foto: Moritz Vogt

Lokalpolitiker mit dabei

Vor dem Gemeinschaftshaus lief die Kundgebung der Gegendemonstranten. Eine Rednerin erklärte ihren Widerstand gegen die AfD auch mit deren Haltung gegenüber Frauen, da die Partei jegliche Gesetze zum Schutz oder zur Hilfe von Frauen abgelehnt habe. Auch Politiker anderer Parteien waren vor Ort vertreten, unter anderem die Direktkandidaten Matthias Jurczak und Mirjam Mannefeld von den Grünen und Beatrice Wiesner von der SPD. Man habe sich für den Besuch dieser Demonstration entschieden, weil eine starke Haltung gegen rechte Kräfte auch das Eintreten gegen deren Frauenbild bedeute, so die Vertreter der Grünen. Parallel hätten weitere Veranstaltungen anlässlich des Frauentags stattgefunden. Die Demonstration machte sich ab etwa 14.50 Uhr wieder auf den Rückweg, laut Polizei war die gesamte Veranstaltung friedlich verlaufen. Der Veranstalter zählte zwischen 250 und 300 Teilnehmer, die Polizei 150. Im Saal waren laut Polizei rund 60 Personen.

Von links nach rechts: Jan Bollinger, Joachim Paul, Johannes Thiedig, Christoph Schmitt (alle AfD). Foto: Moritz Vogt

Innerhalb des Saals waren die Zeichen voll auf Wahlkampf gestellt. Christoph Schmitt rief das Ziel aus, mit den Kandidaten in Ludwigshafen eines der ersten AfD-Direktmandate in Westdeutschland gewinnen zu wollen. Johannes Thiedig bezeichnete den wegen Zweifeln an seiner Verfassungstreue von der Wahl ausgeschlossenen OB-Kandidaten Joachim Paul als „Bürgermeister der Herzen“, der bei einer Wahlwiederholung siegen könne. Beatrix von Storch sagte, es brauche ein hartes Signal in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nach Berlin. Joachim Paul prophezeite, dass man die „Brandmauer“ zwischen AfD und den anderen Parteien eines Tages „umpusten“ werde. Spitzenkandidat Jan Bollinger kündigte an, bei einem Wahlsieg eigene Einrichtungen und einen Flughafen nur für Abschiebungen einzurichten.