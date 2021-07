Für die nächste Stadtratssitzung hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montag angekündigt, dass Ausschüsse neu gewählt werden müssen. Hintergrund sind Austritte aus zwei Fraktionen, die ihr gemeldet worden seien. Laut Steinruck hat Nela Drescher die AfD-Fraktion verlassen. Sie war Nachrückerin für Ex-Parteichef Timo Weber, der nach internen Querelen der achtköpfigen Stadtratsfraktion und im Nachgang auch der Partei den Rücken gekehrt hatte. Im Wahlkreis Neustadt-Speyer tritt er jetzt für die Liberal-Konservativen Reformer (LKR) als Direktkandidat für die Bundestagswahl am 26. September an.

Die Grünen im Rat (sechs Mandate) verzeichnen ebenfalls einen Abgang: Georgios Vassiliadis, der 2018 von der SPD zu den Grünen wechselte, ist neben der Fraktion auch aus der Partei ausgetreten. Zu den Hintergründen wollen sich die Fraktionen am heutigen Dienstag äußern.