Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Ludwigshafener AfD-Kreisverbands (137 Mitglieder) ist Johannes Thiedig (49) von den 23 anwesenden Parteikollegen einstimmig als Vorsitzender im Amt bestätigt worden. Er steht seit 2022 an dessen Spitze. Seine Stellvertreter sind Christoph Schmitt (zuvor Schatzmeister) und (weiterhin) Volker Betz. Neuer Schatzmeister ist Thomas Puder (Stellvertreter: Peter Winkler), Schriftführer ist Riccardo Lombardo (Stellvertreter: Thomas Knop). Jörg Bendel, bisher einer von Thiedigs Stellvertretern, will sich stärker auf die Arbeit in der Stadtratsfraktion (zwölf Mandate) konzentrieren, die ebenfalls von Thiedig geführt wird. Neben Bendel sind Dirk Herrmann, Michael Klose und Maurice Schwarz Beisitzer. Ziel der AfD sei ein starkes Abschneiden bei der Landtagswahl am 22. März. „Unsere Chancen stehen nicht schlecht“, sagte Thiedig. Er und Stadtratskollege Schmitt bewerben sich in den beiden Ludwigshafener Wahlkreisen um ein Direktmandat.