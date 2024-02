Zu einem Eklat ist es am Montagabend bei der Sitzung des Stadtrats gekommen. Anlass war eine Resolution „Ludwigshafen sagt Nein zu Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit“, die von SPD, CDU, Grünen, Grünes Forum und Piraten, FDP, FWG sowie Linksfraktion eingebracht wurde. Auslöser dafür war ein Treffen in Potsdam, bei dem Pläne erörtert wurden, Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland zu vertreiben. AfD-Fraktionschef Johannes Thiedig verwies darauf, dass auch CDU-Politiker an dem Treffen teilgenommen hatten und bezeichnete den Inhalt der Resolution als „infam“. Thiedig protestierte scharf gegen Kritik an seiner Partei und verwies darauf, dass sich in ihr auch viele Migranten engagieren würden. Über die AfD würden Lügen verbreitet. Daraufhin verließ nahezu der gesamte Stadtrat den Sitzungssaal im Pfalzbau, um Thiedigs Rede nicht zu hören. Danach kehrte der Stadtrat zurück. Redner der anderen Fraktionen verwiesen auf die Gefahr, die von AfD für die Demokratie ausgehe. David Guthier (SPD) warf Thiedig vor, Fake News (Falschnachrichten) zu verbreiten. Es gebe genügend Belege für die Haltung der AfD. Thiedig und seine Fraktionsmitglieder sollten sich von rechtsextremen AfD-Politikern wie Björn Höcke distanzieren. Peter Uebel (CDU) warf Thiedig „Heuchelei“ vor. Die AfD sei eine in Teilen rechtsextreme Partei. Letztlich stimmte der Stadtrat gegen die AfD-Stimmen der Resolution zu.