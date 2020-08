Die AfD fordert, dass neben Vereinen, Sozialeinrichtungen und kirchlichen Gemeinschaften auch Parteien in Ludwigshafen von Mietkosten für Räume befreit werden sollten. AfD-Chef Timo Weber (42) begründet die Forderung damit, dass Parteien im Wahljahr 2021 vor ähnlichen Problemen wie Vereine stünden, wenn sie Wahlkampfveranstaltungen organisierten. Um die Corona-Abstandsregeln einhalten zu können, müsste sehr große Räumlichkeiten angemietet werden. „Gerade für kleinere Parteien wie die AfD stellt dies eine enorme Hürde dar“, sagt Weber. Die Parteien sollten deshalb ebenfalls „zum Wohle der Demokratie“ die Möglichkeit erhalten, Räumlichkeiten ohne Mietkosten anzumieten. Wie berichtet, hatten die Grünen gefordert, dass die Stadt ihre Veranstaltungsräume kostenlos an Vereine vermieten sollte, um sie in der Corona-Krise zu unterstützen. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat laut Grüne Vergünstigungen in Aussicht gestellt, etwa nur die Zahlung von Nebenkosten.