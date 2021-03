Die achtköpfige AfD-Fraktion im Stadtrat kritisiert die seit Montag gültige Verschärfung der Corona-Beschränkungen durch die Stadt Ludwigshafen aufs Schärfste. Sie bemängelt vor allem „die fehlenden, vernünftigen Argumente für die Wiedereinführung der nächtlichen Ausgangssperre“ (21 bis 5 Uhr). „Wie schon im Dezember vergangenen Jahres herrschen auch jetzt nicht die klimatischen Bedingungen, welche nächtliche Gruppenbildungen – deren Verhinderung laut Aussagen der Oberbürgermeisterin der Hauptgrund für Ausgangssperre waren – im Freien wahrscheinlich machen. Das Urbedürfnis junger Menschen, sich mit anderen Gleichaltrigen zu treffen, lässt sich ohnehin nicht per Allgemeinverfügung aus der Welt schaffen, weswegen sich diese wie bisher in Wohnungen treffen werden. Nur, dass sich jetzt wieder die Zahl derer erhöhen wird, die nicht mehr nachts nach Hause gehen, sondern gleich beim Gastgeber übernachten“, sagt AfD-Fraktionschef Johannes Thiedig.

„Unsere Nachfragen bei hiesigen Personenbeförderungsunternehmen bestätigten jedenfalls für die erste Ausgangssperre ein erhöhtes Aufkommen jugendlicher Fahrgäste, direkt vor Beginn und nach Ende der Sperre. Ob das die Infektionswahrscheinlichkeit wirklich senkt, muss hinterfragt werden“, so Thiedig weiter.

Stellungnahme der Stadt gefordert

Die AfD-Fraktion schließt sich darüber hinaus der Forderung der Fraktion „Grünes Forum und Piraten“ nach einer Stellungnahme der Stadt zu den am 17. März in der RHEINPFALZ in einem Leserbrief geäußerten Vorwürfen einer mehr als unverhältnismäßigen Corona-Verfügungskontrolle bei älteren Personen an. „Sollten sich diese massiven, inhumanen Vorwürfe bewahrheiten, muss das Konsequenzen für die Beteiligten haben. Den Eindruck, dass Ansammlungen jugendlicher und vielleicht physisch durchsetzungsfähigeren Menschen nicht so häufig kontrolliert werden wie harmlos wirkende Einzelpersonen, kann man jedenfalls auch in der Ludwigstraße, insbesondere vor den hiesigen Wettbüros, gewinnen“, sagt Stadtrat Ralf Senck und ergänzt, dass auch die Diskriminierung von älteren, minder wehrfähigen Personen ins Blickfeld der Verantwortlichen gerückt werden müsse.