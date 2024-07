Die AfD-Stadtratsfraktion kritisiert Rüdiger Stein, Regionsgeschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), für dessen Aussagen im jüngsten RHEINPFALZ-Interview. Steins Aussagen nennt AfD-Fraktionschef Johannes Thiedig „verleumderisch“. „Stein spricht zwar davon, dass unsere Fraktion ,zurückhaltend’, wie ,der Wolf im Schafspelz’ agiere, wirft ihr aber gleichzeitig vor, dass ein Blick in die sozialen Medien zeige, dass in unserer Fraktion rechtsextremistisches Gedankengut vorherrsche. Hier sei die Frage gestattet, auf welche Äußerungen Stein sich hier bezieht“, so Thiedig.

Stein müsse seine Behauptungen mit Belegen untermauern, „falls er nicht einfach frech und frei fantasiert – um nicht gar zu sagen gehetzt – hat“. Zudem stelle sich die Frage, ob es wirklich zu den Aufgaben von Gewerkschaftsvertretern gehöre, das Internet „in bester Stasi-Manier“ nach vermeintlich extremistischen Aussagen politisch unliebsamer Lokalpolitiker zu durchsuchen oder ob Herr Stein sich nicht lieber einmal die Frage stellen sollte, warum sich die Wohnungssituation in Deutschland aktuell so darstellt. Ein Grund für Thiedig: „Völlig aus dem Ruder gelaufene Bau- und sanierungsenergetische Vorschriften.“