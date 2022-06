Der Ludwigshafener AfD-Kreisvorstand (rund 80 Mitglieder) hat die Zerwürfnisse der Vergangenheit eigenen Angaben zufolge intern aufgearbeitet. Das geht aus einer Mitteilung der Partei hervor. Demnach hat der Kreisverband den vormaligen, mittlerweile ausgetretenen Vorsitzenden Manfred Hartinger zu einer Aussprache eingeladen, um im Raum stehende Vorwürfe aufzuklären. Hartinger habe seine Amtsgeschäfte ordnungsgemäß und im Einvernehmen an den amtierenden Kreisvorstand übergeben. An etwaigen Vorwürfen gegen Hartinger werde nach der erfolgten Aussprache und Übergabe der Amtsgeschäfte nicht festgehalten, heißt es in der Mitteilung. Der Kreisvorstand danke Hartinger für seinen Einsatz für die AfD und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute. „Nach der klärenden Aussprache und erfolgten Übergabe der Amtsgeschäfte kann der Kreisverband nun geeint und mit neuem Elan die politische Arbeit in Ludwigshafen angehen“, sagt dazu der amtierende Kreisvorsitzende Johannes Thiedig.

„Auf die falschen Leute gesetzt“

Hartinger (78) hatte die Partei Ende März verlassen, weil er bei den Neuwahlen nicht entlastet worden war. Darin sah er einen Vertrauensbruch. Im Stadtrat will er weiter als Parteiloser in der Fraktion mitarbeiten. Sein Amt als Kreisvorsitzender behielt er nur gut ein Jahr. Dann warf er die Brocken im November 2021 frustriert hin. Er fühlte sich von einigen Vorstandskollegen, aber auch von der Bundesgeschäftsstelle sowie von Abgeordneten der Partei im Stich gelassen, die Zusagen zur Finanzierung des im März 2020 in der Stadtmitte eröffneten Bürgerbüros nicht eingehalten hätten. Sein Fazit: „Ich habe auf die falschen Leute gesetzt.“ Sein Nachfolger Thiedig (45) ist Vorsitzender des Fraktionssextetts im Stadtrat. Acht Mitglieder waren es nach der Kommunalwahl 1999, zwei haben die Fraktion seither im Streit verlassen.