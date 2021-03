Die bundesweite Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz stößt beim etwa 100 Mitglieder zählenden Ludwigshafener Kreisverband auf Unverständnis und scharfe Kritik. Vorsitzender Manfred Hartinger sagte am Donnerstag auf Anfrage, diese Vorgehensweise sei „eine Schande für die parlamentarische Demokratie und ein einzigartiger Vorgang“. Er spricht vom sogenannten Verfassungsschutz und einem weisungsgebundenen Inlandsgeheimdienst, der die erfolgreichste Oppositions- und Bürgerpartei jetzt beobachte.

„Mit aller Gewalt instrumentalisiert“

Der Verfassungsschutz sei „mit aller Gewalt instrumentalisiert“ und eingesetzt worden, „um unsere Wähler abspenstig zu machen“. Für „die Altparteien“ komme die Beobachtung im Wahljahr mit sechs Landtagswahlen und einer Bundestagswahl gerade recht, „um unsere Erfolge zu schmälern“. Deutschland versinke in der Lockdown-Starre, viele Menschen stünden vor dem finanziellen Ruin. „Immer mehr Bürger kommen zu uns ins Bürgerbüro und klagen uns ihre Ängste und Sorgen. Ich bin in Ludwigshafen Kreisvorsitzender geworden, weil sich die AfD für unsere Freiheit, unseren Rechtsstaat, unsere Grundrechte und für die Demokratie einsetzt. Ich kann auch mit ruhigem Gewissen sagen, dass in unserer Partei keine rechtsradikalen Gruppierungen sind. Wir werden uns nicht unterkriegen lassen und weiterhin kämpfen für unsere Heimat, Sicherheit und Zukunft.“

Einsatz von V-Leuten möglich

Der Verfassungsschutz hat die gesamte AfD diese Woche zum Rechtsextremismus-Verdachtsfall erklärt und damit ihre Beobachtung mit nachrichtendienstlichen Mitteln ermöglicht. Ausgenommen davon sind allerdings AfD-Abgeordnete sowie Kandidaten für Parlamente. Der Entscheidung des Bundesamts war eine zweijährige Prüfung vorangegangen. Mit der Einstufung einer Partei als Verdachtsfall können deren Mitglieder observiert und abgehört werden, außerdem darf der Verfassungsschutz V-Leute einsetzen. Die AfD-Spitze zeigte sich empört und warf dem Verfassungsschutz politische Motive vor. Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland sagte, die AfD werde ihren Kurs fortsetzen. Von CDU/CSU, SPD, Grünen und FDP kam Zustimmung zum Vorgehen des Verfassungsschutzes.