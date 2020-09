Der AfD-Kreisverband hat sich in einem Schreiben an die Marketinggesellschaft Lukom dafür stark gemacht, dass die Schausteller in diesem Jahr keine Stellplatzgebühren für ihre Teilnahme am Adventsangebot bezahlen müssen. Kreisvorsitzender Manfred Hartinger begründet die Initiative seiner Partei so: „Wegen Corona werden die Umsatzzahlen wesentlich geringer ausfallen.“ Außerdem schlägt die AfD vor, den geplanten Markt in „Wintermarkt“ umzubenennen. Dann könnte er verlängert werden und vom 13. November bis 30. Dezember stattfinden. Dies würde den Schaustellern höhere Einnahmen ermöglichen, so Hartinger. Die Lukom hatte am 18. September mitgeteilt, dass es ein „Angebot in der Adventszeit“ geben wird. Am genauen Konzept dafür wird noch gearbeitet.