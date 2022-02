Die Position des Vorsitzenden beim Ludwigshafener AfD-Kreisverband ist weiter vakant. „Ich habe noch nichts gehört vom Landesverband, wann eine Mitgliederversammlung einberufen wird“, sagte am Donnerstag auf Anfrage Manfred Hartinger, der letzte Kreisvorsitzende. Aktuell ist der 77-Jährige stellvertretender Vorsitzender der sechsköpfigen Stadtratsfraktion. „Bis auf Weiteres werde ich als Stadtrat das AfD-Bürgerbüro in der Ludwigstraße einmal in der Woche donnerstags von 10 bis 16 Uhr öffnen“, berichtet Hartinger. Im Ludwigshafener Kreisverband rumort es schon länger.

„Habe hingeworfen“

Bereits im August 2020 wurde Timo Weber, der die Partei im Streit wegen deren „zunehmender Radikalisierung“ verlassen hat, als Kreisvorsitzender von Hartinger abgelöst. Dieser behielt diese Funktion im Verband allerdings nur etwas mehr als ein Jahr. Dann warf er die Brocken im November 2021 frustriert hin. Er fühlte sich von einigen Vorstandskollegen, aber auch von der Bundesgeschäftsstelle sowie von Abgeordneten der Partei im Stich gelassen. Sein Fazit: „Ich habe auf die falschen Leute gesetzt.“ Momentan sei der Kreisverband „handlungsunfähig“, sagte Hartinger zuletzt und prognostizierte: „Im Kreisverband gehen bald die Lichter aus.“ Von in der Hochphase 130 Mitgliedern seien nur noch 80 übrig geblieben. Hartinger hatte nach seinem Rücktritt betont: „Ich habe den Posten nicht abgegeben, ich habe ihn hingeworfen.“