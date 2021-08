Die Genehmigung des Christopher-Street-Days in Mannheim und Ludwigshafen am kommenden Samstag kritisiert Stefan Scheil, der AfD-Direktkandidat für die Bundestagswahl im Wahlkreis 207: „Die Behörden messen ständig mit zweierlei Maß.“ Es sei ja schön und gut, wenn wieder gefeiert werden könne, so Scheil. „Es kann aber nicht sein, dass für eher linksorientierte Veranstaltungen eigene Regeln gelten.“ Der Berliner Christopher-Street-Day am 25. Juli habe gezeigt, dass dort von Einhaltung der Corona-Regeln keine Rede sein konnte. Nach geimpft, getestet oder genesen sei dort nicht gefragt worden, nicht einmal nach Abstand, und viele hatten keine Maske auf. Ähnliches sei für Samstag in Mannheim und Ludwigshafen zu erwarten. „Anders als bei unpolitisch feiernden Jugendlichen sieht die Polizei dabei immer tatenlos zu, das ist nicht in Ordnung.“