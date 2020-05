„Um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, muss die Gewerbesteuer in Ludwigshafen drastisch und dauerhaft gesenkt werden.“ Das fordert AfD-Kreisvorsitzender Timo Weber. „Schon vor der Corona-Krise war die Innenstadt durch leerstehende Geschäfte geprägt. Im September 2018 hatten wir deshalb die Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes von 405 auf 375 Prozent gefordert. Doch stattdessen wurde er Anfang 2019 auf 425 Prozent erhöht. Der Shutdown bringt die Gewerbetreibenden nun endgültig in Existenznöte“, so der 42-Jährige weiter. „Wir wiederholen deshalb unsere Forderung zur Senkung der Gewerbesteuer auf 375 Punkte. Die Industrie- und Handelskammer hatte unsere Forderung damals inhaltlich unterstützt.“

Weber: Hochstraßen an Bund und Land übertragen

Finanziert werden könnte das Ganze nach Ansicht des Oppauers durch die Übertragung der beiden Hochstraßen an Bund und Land. „Dieses Mammutprojekt ist ein Fass ohne Boden, zuletzt wurden neue Schäden an der ,Weißen Hochstraße’ bekannt. Die gut vernetzte SPD-Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck kann hier ihre guten Kontakte zu ihren Landtags- und Bundestagskollegen nutzen.“ Weber zufolge muss nun „schnell und zielstrebig“ gehandelt werden.