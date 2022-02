Die AfD-Fraktion im Stadtrat lehnt einerseits den Vorschlag der Linken für eine Anhebung der Gewerbesteuer ab und erwartet andererseits von der Stadtverwaltung die Vorstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplans. „Selbst wenn dieser mit drastischen Kürzungen im freiwilligen Bereich einhergeht“, betont Fraktionschef Johannes Thiedig.

Ludwigshafen habe kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem, das maßgeblich durch die ständige Verletzung des Konnexitätsprinzips („Wer bestellt, bezahlt“) seitens der Landesregierung verursacht worden sei, so Thiedig. „Änderungen an diesem Verhalten sind auch für die Zukunft nicht zu erwarten“, kritisiert er. Im Gegenteil, bedeutet doch auch die Umsetzung des Kitagesetzes für die Stadt ein enormes Maß an Anstrengungen, für die es keinen adäquaten finanziellen Ausgleich gebe.

„Finanzielle Überforderung“

„Wäre die Gewerbesteuererhöhung ausreichend, das Defizit zu beseitigen, könnte man mit uns über eine Erhöhung reden, wobei diese dann allerdings so hoch ausfallen müsste, dass sich kein Gewerbe mehr ansiedeln würde“, sagt Thiedig. Die finanzielle Überforderung Ludwigshafens seitens des Landes sei in der Vergangenheit nicht nur vom aktuellen Kämmerer Andreas Schwarz, sondern auch von seinem Vorgänger Dieter Feid (beide SPD) mehrfach moniert worden. „Sich allerdings der laufenden Klage gegen das Land anschließen oder eine eigene zu initiieren, das wollte die Mehrheit des Stadtrats bisher nicht. Stattdessen wurden in schöner Regelmäßigkeit unausgeglichene und damit klar verfassungswidrige Haushaltspläne verabschiedet, die dann auch noch von der Finanzaufsicht ADD – entgegen der Rechtslage – genehmigt wurden.“ Dieser Ausweg sei nun versperrt, schlussfolgert der 45-Jährige nach den jüngsten Entwicklungen.

„Alles auf den Prüfstand“

Sein Fazit: „Wenn das Land sich seiner gesetzlichen und politischen Pflicht verweigert, muss in Ludwigshafen alles auf den Prüfstand. Dass sich in Ludwigshafen jetzt gerade die Grünen vehement für eine Garantie der freiwilligen Leistungen einsetzen, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Schließlich haben auch sie seit 2011 in Mainz als Regierungspartei die massive Verarmung rheinland-pfälzischer Kommunen ebenso mitzuverantworten wie SPD und FDP.“

Der Ludwigshafener Schuldenberg türmt sich auf 1,6 Milliarden Euro. Zwischen Einnahmen und Ausgaben klafft eine Lücke von über 110 Millionen Euro. Die ADD drängt die Stadt daher zu Einsparungen und Steuererhöhungen, die über den jüngsten Beschluss des Stadtrats hinausgehen. Den Mitte Dezember vom Stadtrat beschlossenen Etat für 2022 hat die ADD abgelehnt.