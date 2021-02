Der AfD ist es nach eigenen Angaben am vergangenen Sonntagabend gelungen, eine Plakatvandalin auf frischer Tat zu schnappen und diese der Polizei zu übergeben. Dazu sagt Pascal Bähr als stellvertretender Fraktionschef der Stadtratsfraktion, der gemeinsam mit einem weiteren Parteimitglied vor Ort war: „Tatsächlich konnten wir durch Geduld und Glück die Person ausmachen, die wir auch lokal hinter dem laufenden Herrunterreißen und Abschneiden unserer Wahlplakate in den letzten Wochen vermuten. Nachdem wir beobachteten, wie sich die Täterin mithilfe eines Schneidwerkzeugs an unseren Plakaten zu schaffen machte und anfing, diese zu entfernen, stellten wir sie und informierten die Polizei. Eine entsendete Streife nahm den Vorfall auf, die Täterin muss nun mit den entsprechenden juristischen Konsequenzen rechnen. Für uns ist das ein kleiner Sieg für die Demokratie. Egal, welche politische Meinung man hat: Das Zerstören von Wahlkampfmitteln ist genauso wenig eine Form der demokratischen Meinungsäußerung wie alle anderen Formen von Gewalt.“

Polizei bestätigt Vorfall

Die Polizei bestätigte den Vorgang auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Es sei eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen worden. Die Tat habe sich am Sonntag um 18.20 Uhr ereignet. Bei der Beschuldigten handele es sich um eine Frau aus Ludwigshafen.