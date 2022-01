Die sechsköpfige Stadtratsfraktion der AfD wird ab Donnerstag, 3. Februar, nach längerer Pandemiepause ihr Bürgerbüro in der Innenstadt (Ludwigstraße 20) wieder öffnen. Das kündigt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Manfred Hartinger an. Die Öffnungszeiten sind nach Angaben des 77-jährigen Ex-Kreisvorsitzenden jeden Donnerstag von 10.30 bis 16 Uhr. Um einen Termin außerhalb der Öffnungszeiten zu vereinbaren, ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0171 1711196 notwendig. „Wir bitten um Beachtung der derzeitigen Corona-Auflagen“, so Hartinger. Seit November 2021 hat die AfD keinen Kreisverbandsvorsitzender mehr. Damals trat Hartinger zurück.