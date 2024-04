Bei der Kommunalwahl am 9. Juni will die AfD erstmals Ortsvorsteherkandidaten aufstellen. Einer, der in Mundenheim gesetzt war, hat die Partei jetzt „mit sofortiger Wirkung“ verlassen: Ex-Republikaner Friedrich Walter (72). „Ich trete nicht für den Stadtrat, nicht als Ortsvorsteher und auch nicht für den Ortsbeirat an“, erklärt der Rentner schriftlich. Mit Nazis wolle er nicht zusammenarbeiten. Seine bereits vor zehn Jahren getroffene Aussage, die AfD sei ein Plagiat der Republikaner, habe sich nach seiner zweijährigen Mitgliedschaft nicht nur bestätigt, es sei noch viel schlimmer. „Die AfD ist verfassungsfeindlich, rechtsradikal und antisemitisch. Ich habe in der Corona-Zeit nur Leugner und Verschwörungstheoretiker kennengelernt“, berichtet Walter. Der AfD-Kreisverband Ludwigshafen habe es während seiner Mitgliedschaft nicht geschafft, einen Vorstand aufzustellen, weil gewählte Personen wegen des Narzissten Johannes Thiedig (Vorsitzender des Kreisverbands) zurückgetreten seien. „Die erste Nachwahl war ungültig, weil ein Nichtmitglied mitwählte. Bei der zweiten Nachwahl wurde ich stellvertretender Vorsitzender und lernte die wahren Gesichter meiner Vorstandsmitglieder kennen“, so Walter. Führende Köpfe der AfD seien „Wölfe im Schafspelz, allen voran Partei- und Fraktionschef Thiedig“. Der 47-Jährige will als Ortsvorsteher in Nord antreten. Zuletzt hatte der ehemalige AfD-Kreisvorsitzende Manfred Hartinger (79) die AfD-Stadtratsfraktion verlassen, „bitter enttäuscht“ von deren Politik der vergangenen fünf Jahre. Hartinger hat sich dem „Bündnis Deutschland“ angeschlossen. Sein AfD-Parteibuch hatte er bereits vor zwei Jahren abgegeben, in der Fraktion aber als Unabhängiger weiter mitgemischt. Bei der Kommunalwahl 2019 holte die AfD 13,5 Prozent der Stimmen. Drei der acht Mandate hat die Fraktion seither durch Abgänge eingebüßt.