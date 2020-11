In einer gemeinsamen Mitteilung bitten die achtköpfige Stadtratsfraktion und der knapp 100 Mitglieder starke Kreisverband der AfD um Kleiderspenden für Obdachlose.

Kreisverband und Stadtratsfraktion haben nach eigenen Angaben vor wenigen Tagen eine gemeinsame Hilfsinitiative für Obdachlose im Ludwigshafener Stadtgebiet gestartet. Die Stadträte Hans-Joachim Spieß, der beruflich im Sozialbereich aktiv ist, und der stellvertretende Fraktionschef Pascal Bähr erklären dazu: „Besonders jene Menschen in unserer Gesellschaft, die alles im Leben verloren haben, verdienen unser volles Mitgefühl. Wir möchten jedoch mehr als jährlich immergleiche Floskeln: Darum verteilen wir zusammen mit freiwilligen Parteimitgliedern im Winter gut erhaltene Kleidung, warme Socken und Tee oder Suppe.“

„Bitte schauen Sie nicht weg!“

Kreisvorsitzender Manfred Hartinger ergänzt: „Wir sehen es als Herzensangelegenheit, auch dort vor Ort zu sein, wo das Elend am größten ist: Bei Menschen, die bei Kälte, Wind und Wetter eben nicht den Luxus haben, die Tür hinter sich zu schließen und ihren Rückzugsort zu haben. Darum laden wir die Bürger unserer Stadt ein, uns ihre Kleiderspenden im AfD-Bürgerbüro in der Ludwigstraße 20 in der Innenstadt vorbeizubringen. Des Weiteren möchten wir jeden Einzelnen sensibilisieren: Bitte schauen Sie nicht weg, wenn Sie in der kalten Jahreszeit an Obdachlosen vorbeilaufen. Viele können durch schwere Schicksalsschläge nichts für ihre Situation, aus der man kaum wieder herauskommt.“