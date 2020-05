Der von Unbekannten in der Nacht zum Sonntag verursachte Schaden am AfD-Bürgerbüro in der Innenstadt (Ludwigstraße) beläuft sich laut Polizei auf rund 2000 Euro. Die Ermittler such Zeugen, die sich telefonisch unter 0621/963-2122 melden können. Wie am Montag berichtet, wurden die Rollläden des Büros mit beleidigenden Sprüchen besprüht.

Staatsanwaltschaft prüft Strafanzeigen

Nach einer unangemeldeten Demo, anderen Schmierereien und einer eingeworfenen Schaufensterscheibe ist es der vierte Vorfall seit der Eröffnung des Büros Anfang März. Die Partei hat mehrere Strafanzeigen gestellt, die Staatsanwaltschaft prüft diese. Der Terror gegen die AfD gehe weiter, kommentierte AfD-Kreisvorsitzender Timo Weber (42) den jüngsten Vorfall. Er geht von einer politisch motivierten Tat aus.