„Wie schon lange von uns gefordert, ist die Ausgangssperre in Ludwigshafen sofort aufzuheben. Was die Maskenpflicht in der Innenstadt betrifft, sollte diese ab sofort auch zurückgenommen werden.“ Das erklärt Stadtrat Hans-Joachim Spieß für die achtköpfige AfD-Fraktion nach den sinkenden Inzidenzwerten in der Stadt und dem Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom Montag. Es hatte die Ausgangssperre für das Nachbarbundesland (20 bis 5 Uhr) nach dem Eilantrag einer Klägerin aus Tübingen außer Vollzug gesetzt. In Ludwigshafen gilt die nächtliche Ausgangssperre (21 bis 5 Uhr) noch bis 14. Februar. Ob sie verlängert wird, entscheidet sich in dieser Woche. Auch CDU und FDP hatten bereits ein Ende der Ausgangssperre gefordert.