Die Frankenthaler Staatsanwaltschaft wird kein Ermittlungsverfahren gegen den für die dreiköpfige Linksfraktion im Stadtrat sitzenden Bernhard Wadle-Rohe einleiten. Das sagte Leitender Oberstaatsanwalt Hubert Ströber am Montag auf Anfrage. Angezeigt wurde Wadle-Rohe von der Ludwigshafener AfD wegen dessen Äußerungen, die am 14. März in der RHEINPFALZ nachzulesen waren.

Freie Meinungsäußerung

Der Wadle-Rohe vorgeworfene Tatbestand – üble Nachrede, Beleidigung, Verleumdung – sei nicht erfüllt. Es handele sich vielmehr um eine freie Meinungsäußerung, so Ströber. Es bestehe auch kein Anfangsverdacht für eine Volksverhetzung. Wadle-Rohe hatte damals auf Vorwürfe der AfD reagiert, nachdem er und seine Fraktionskollegin Petra Malik an einer laut Polizei nicht angemeldeten Demo vor dem neuen AfD-Bürgerbüro in der Ludwigstraße teilgenommen hatten. Der Protest am Abend des 10. März löste einen größeren Polizeieinsatz aus. Unter anderem sagte Wadle-Rohe: „Die AfD sät Zwietracht und Hass und schürt mit ihrem völkischen Rassismus, ihrem Antisemitismus, ihrer Hetze gegen die Demokratie und der Leugnung der Massenmorde der Nazi-Diktatur ein nationalistisches Feuer, das die Sicherheit von uns allen gefährdet.“ Und: „Lokal geben sich die AfDler als brave Biedermänner. In Wirklichkeit aber wollen sie Wölfe sein und Brandstifter, die unser Haus der Demokratie anzünden und vernichten wollen. Jeder Bürger hat das Recht, sich über die Eröffnung eines AfD-Bürgerbüros seine eigene Meinung zu bilden.“ Die AfD sei eine „von Faschisten dominierte Partei“, bilanziert Wadle-Rohe.

Weitere Anzeigen werden geprüft

Bei dem laut Wadle-Rohe friedlichen Protest mit rund 50 Teilnehmern habe es sich um eine spontane Versammlung gehandelt, die nicht anmeldepflichtig gewesen sei. Weitere AfD-Anzeigen gegen Unbekannt im Zusammenhang mit der Demo würden noch geprüft, so Ströber. Ob ein Verfahren gegen den Autor sowie den redaktionell Verantwortlichen des Mediums Kommunalinfo Mannheim eingeleitet wird, ist ebenfalls noch offen. Dabei geht es um einen am 12. März im Netz veröffentlichen Text, in dem AfD-Politiker diverser Vergehen beschuldigt werden. Mit diesem Fall befasst sich derzeit die Staatsanwaltschaft Mannheim, eine sogenannte Übernahmenachricht an die Frankenthaler Behörde liegt laut Ströber noch nicht vor.