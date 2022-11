Mit einem Adventskonzert in der Friedenskirche ist die Aktion 72 in die diesjährige Weihnachtsspendensammlung gestartet. Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Stefan Grefig schenkte den Besuchern am Mittwochabend eine wundervolle Einstimmung auf die Adventszeit.

Passend zur Vorweihnachtszeit ging es mit Pauke und Trompeten los: „A Festival Prelude“ von Alfred Reed war der Auftakt für einen Abend, dessen Spendenerlös an den Förderkreis der Friedenskirche, an die Aktion 72 und an die Polizeistiftung geht.

Seit 1953 ist das Landespolizeiorchester die musikalische Visitenkarte der rheinland-pfälzischen Polizei. Es ist in knapp 70 Jahren zum Symbol für eine bürgernahe Polizei und zum Repräsentationsorchester des Landes Rheinland-Pfalz geworden. Das Ensemble ist mit weit über 100 Gastspielen pro Jahr zum wichtigen Bestandteil der Kulturszene im Land geworden. Ihr Können und ihre Vielseitigkeit stellen die 36 Musikerinnen und Musiker über die Orchesterarbeit hinaus als Solisten und in fünf Ensembles unter Beweis. In Ludwigshafen tritt des Orchester seit einigen Jahren zu einem Benefizkonzert in der Friedenskirche auf.

3,5 Millionen Euro gesammelt

Polizeidirektor Uwe Giertzsch vom Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen erzählte von einigen besonderen Projekten, die durch die Polizeistiftung unterstützt werden konnte. Als Partner bei dem Adventskonzert ist die „Aktion 72 – Hilfe für den Nachbarn“ mit an Bord. Vorsitzender Ulrich Alter erinnerte daran, dass die Hilfsaktion seit mittlerweile 50 Jahren besteht und in dieser Zeit den bemerkenswerten Betrag von knapp 3,5 Millionen Euro gesammelt hat. Das Geld finanzierte Sachgutscheine für Bedürftige aus Ludwigshafen, die unverschuldet in Not geraten sind. Die RHEINPFALZ unterstützt jedes Jahr im Advent die Spendensammlung, in dem sie in Fallbeispielen vorstellt, wie mit den Spenden geholfen wird.

Doch beim Auftakt stand die Musik im Vordergrund. Die Flötistinnen Alice Brie und Marina Moro begeisterten mit gefühlvollem Spiel und bemerkenswerter Fingerfertigkeit das Publikum. Den Wunsch nach Frieden konnte man im „Dona Nobis Pacem“ regelrecht spüren, so friedvoll und doch verlangend interpretierte es das Orchester.

Wer den Stress eines Arbeitstages noch nicht ablegen konnte, tat es spätestens beim „Tale for the late evening“, sehr melodiös vom Saxofonquartett gespielt. Oft gespielt und dennoch immer wieder ergreifend: „Londonderry Air“, an diesem Abend gespielt vom Blechbläserquintett und arrangiert von Caleb Hudson. Zum Abschluss des Konzertabends spielte das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz Adventslieder.

Karen Schreckegast-Humm warb in ihren textlichen Gedanken für Entschleunigung und stellte fest, dass mit einem Perspektivwechsel die hektische Vorweihnachtszeit doch zu einer besinnlichen Adventszeit werden könne.

Spendenkonto

„Aktion 72“, Sparkasse Vorderpfalz, IBAN DE 70 5455 0010 0000 0067 00.