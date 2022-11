Der Lions Club Ludwigshafen bringt für die Adventszeit 2022 erstmalig einen eigenen Adventskalender heraus. Die Verantwortlichen erhoffen sich damit eine Erhöhung der Spendeneinnahmen, die wiederum Einrichtungen in Ludwigshafen und Umgebung zugutekommen sollen. Das Cover für den diesjährigen Adventskalender hat die Grundschule Gräfenau (Hemshof) gestaltet, die selbst schon etliche Jahre von der Unterstützung des Lions Clubs profitiert. „Umso größer war die Freude, dass auch die Schule nun einmal etwas für den Lions Club tun konnte“, berichtet Schulleiterin Barbara Mächtle. Zu bekommen ist der Adventskalender zum Preis von fünf Euro in den Friseur-Filialen von Bloom’s sowie in einigen Filialen der Bäckerei Görtz. Zudem sei der Lions Club am kommenden Wochenende, 26. und 27. November, sowie am 2. Dezember mit einem Stand im Erdgeschoss der Rhein-Galerie vertreten. „Hinter den Türchen verbergen sich über 600 Preise von Sponsoren, die wir gewinnen konnten“, sagt Christian Seemann, Präsident des Lions Club Ludwigshafen. Die entsprechenden Gewinnnummern werden ab 1. Dezember täglich auf der Internetseite www.lions.de/web/ludwigshafen veröffentlicht. Mit dem Kauf des Adventskalenders werden laut den Verantwortlichen die Projekte des Lions Clubs unterstützt, der unter anderem auch die Schule an der Blies, die Street Docs und die Tafel finanziell fördert. Allein in Deutschland engagieren sich in 1580 Clubs rund 52.000 Menschen, die ehrenamtlich dort helfen, wo Unterstützung gebraucht wird.