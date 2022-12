Jetzt! Fast ist es soweit! Sicher kennen Sie dieses Gefühl. Seit der Kindheit verbinde ich es mit Weihnachten: Das Wohnzimmer ist noch verschlossen. Die sechsköpfige Familie drängt sich in den verbliebenen Räumen. Wenn die Türe einen Spalt geöffnet ist, duftet es nach Tannennadeln.

Die Christinnen und Christen der ersten Generationen lebten in diesem Grundgefühl. Sie hatten mit Jesus einen Aufbruch erlebt: Soziale und kulturelle Unterschiede zählten nicht mehr. Alle waren Gotteskinder, eine Menschheitsfamilie! Und wenn sie Jesus nacheiferten, erfuhren sie es selbst, wie heilsam gegenseitige Annahme ist, die Fähigkeit, großzügig zu teilen und einander den Neuanfang zuzutrauen. Und so lag es in der Luft: Dies ist nur der Anfang!

Gottvertrauen verloren

Je prächtiger unsere Kirchen wurden, desto müder sind wir Christen geworden. Wir haben den Fokus verloren, dass es darauf ankommt, ganz alltäglich und gemeinsam unsere Hoffnung zu leben und zu gestalten. Zuerst ging vielen das Gottvertrauen verloren, und inzwischen manchen auch der Glaube an die Menschen. Manche reagieren mit Resignation, andere mit Zorn oder Orientierungslosigkeit.

Aus der Begleitung von Menschen unterschiedlichster Berufsgruppen kenne ich den entscheidenden Moment, in dem Veränderung beginnt: Die Gruppe selbst kreist noch um ihre Probleme. Aber ich als Außenstehender spüre: Die Lösung liegt schon in der Luft! Ideen, Energie, Entschiedenheit. Das Team formt sich. Jetzt müssen es nur noch die Beteiligten selbst entdecken. „Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann richtet Euch auf, denn Eure Rettung ist nahe!“ (LK 21,28) Und der einzige wirklich gefährliche Gegner ist in solchen Momenten die Pflege der liebgewordenen Resignation.

Mir kommt es so vor, dass wir als Christinnen und Christen in Kirche und Gesellschaft an einigen solcher adventlichen Wendepunkte stehen. Endlich ist der Mehltau der Verdrängung weg. Und wir müssen nur noch den Mut haben, uns aufzurichten und zu handeln. Die Tür ist schon einen Spalt auf. Richtet Euch auf, denn die Zukunft hat schon begonnen!

Der Autor

Der Jesuit Tobias Zimmermann (55) leitet das Heinrich-Pesch-Haus.