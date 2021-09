Innerhalb der Mitmachaktion Stadtradeln bietet der ADFC Ludwigshafen am Samstag, 11. September, eine geführte Radtour an. Armin Winkler vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club, der die Tour anführen wird, nennt sie die „Radtour für Neubürger und Neugierige“.

„Die Tour ist für jeden, also auch Familien, geeignet und wird eher in gemütlichem Tempo gefahren“, meint der zertifizierte Tourenguide und rechnet mit rund drei Stunden für die zirka 16 Kilometer lange Strecke, je nach Länge der Stopps und Pausen.

Start am Berliner Platz

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Berliner Platz. Dann geht es los über den Jägerweiher zum Wildpark in Rheingönheim. Je nach Geschwindigkeit, wird am Schluss noch die Parkinsel angefahren. Auf Wunsch kann gegen Mittag am Ende der Tour noch gemeinsam eingekehrt werden. Endstation ist wieder der Berliner Platz.

Teilnehmer sollten ein verkehrstaugliches Rad sowie Masken für die Pausen mitbringen. Während der Fahrt müssen keine Masken getragen werden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmelden kann man sich per E-Mail an adfc.winkler@gmx.net mit vollständigem Namen, Adresse und Telefonnummer. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt, es gelten die Hygieneregeln und Corona-Richtlinien . Ausweichtermin bei Regen am Samstag, 18. September.

Die Aktion Stadtradeln findet von 6. bis 26. September in Ludwigshafen statt. Auch wenn die Aktion bereits gestartet ist, kann man sich noch im Netz unter Stadtradeln.de/ludwigshafen registrieren und Kilometer sammeln. Teilnehmen können alle, die in Ludwigshafen leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen.