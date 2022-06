Ab Donnerstagabend sind sämtliche Fahrspuren auf dem Mannheimer Brückenkopf der Konrad-Adenauer-Brücke – zumindest einspurig – wieder freigegeben. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Demnach ist auch die direkte Auffahrt in Richtung Ludwigshafen für aus Süden kommende Fahrzeuge wieder offen. Über das Pfingstwochenende wird dann allerdings die Bismarckstraße, die am Schloss entlang verläuft, für vier Tage, und zwar ab 3. Juni, 5 Uhr, bis 7. Juni, 5 Uhr, nicht befahrbar sein. Anschließend gehen die Arbeiten am Brückenkopf weiter, wofür ab 7. Juni auch die Abfahrt aus Ludwigshafen kommend in Richtung Parkring erneut gesperrt sein wird. Der Verkehr wird dann über die Helmut-Schmidt-Brücke umgeleitet, die ab 4. Juni wieder offen sein soll.