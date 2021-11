Schlechte Nachrichten für die Pendler in der Metropolregion: Die Arbeiten im Auffahrtsbereich der Konrad-Adenauer-Brücke von Mannheimer Seite (B36) verzögern sich weiter. Das erklärte Baustellenkoordinatorin Anja Ehrenpreis am Rande der Pressekonferenz zu den Weihnachtsaktivitäten Mannheims City. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass die Arbeiten am Brückenkopf bis Ende Oktober abgeschlossen sein können. Unvorhergesehene Asbestsanierungen warfen diesen Fahrplan aber schon im August über den Haufen. Von einer Verzögerung bis „Ende des Jahres“ war dann die Rede. Aber auch das sei nicht zu halten, so Ehrenpreis. „Aktuell laufen gerade neue Planungen. Erst im Anschluss können wir sagen, wann die Strecke für den Verkehr wieder freigegeben wird.“ Grund sei weiterhin die Verzögerung, die sich durch die Asphaltsanierung ergeben habe.