In seinen bald zehn Jahren am Pfalzbau hat Tilman Gersch noch nie eine Komödie inszeniert. Für die Premiere hat er sich jetzt einen Klassiker ausgesucht: Carlo Goldonis „Das Kaffeehaus“ von 1750. Aber keine Angst, es wird kein Kostümschinken von anno Tobak serviert, sondern eine turbulente Aufführung voller Anspielungen auf LU.

Ähnlichkeiten mit realen Verhältnissen sind keineswegs zufällig. Das macht das Bühnenbild von Petra Straß deutlich, sobald sich der Vorhang hebt. Da ist links eine Spielhalle mit dem Hinweis „23 h open“ zu sehen, daneben ein Pfandhaus mit „Goldankauf“. Rechts gibt es einen „Wellnesstempel“ genannten Massagesalon mit dem Schild „Keine Erotik“. Und die Mitte bildet das Kaffeehaus, um das sich die gesamte Handlung dreht und das mit der Leuchtschrift „Cafe Supercafe“ für sich wirbt.

Es fehlen nur noch Nagelstudios, Ein-Euro-Shops, Wettbüros, Ramschläden und andere die Ludwigshafener Innenstadt prägende Lokalitäten. Aber typisch nur für diese Stadt sind sie keineswegs, seitdem der Online-Handel und andere Faktoren zum Niedergang der Citys geführt haben. Da verhält es sich auf der Bühne schon anders mit dem grauen Beton des Treppenaufgangs neben dem Café, der fatal an die trostlose Architektur des Ludwigshafener Hauptbahnhofs erinnert. Doch vollends Ludwigshafen-spezifisch wird es, wenn Ahmed, der Gehilfe des Café-Betreibers Ridolfo, seiner Kundin Vittoria erklärt, warum ihr spielsüchtiger Ehemann Eugenio heulend am Bühnenrand sitzt: „Er will diese Baustelle fertigmachen für dich.“ Wer müsste bei dieser Baustelle nicht an das große hässliche Loch auf dem Berliner Platz denken, das nach dem Abriss des im Volksmund spöttisch „Tortenschachtel“ genannten Kaufhofes inzwischen schon länger die Innenstadt verunziert, als Tilman Gersch Intendant des Theaters am Pfalzbau ist?

Mit der bürgerlichen Kultur geht’s bergab

Der jetzige Niedergang weist schon Ähnlichkeiten mit dem Niedergang im Venedig Goldonis auf, wo seinerzeit der Adel verarmte und das Bürgertum zu Macht und Geld kam. Heute geht es erkennbar mit der bürgerlichen Kultur bergab. Die bange Frage ist nur: Was wird an ihre Stelle treten? Dass Goldoni, der an die 200 Komödien schrieb, von denen auch noch „Diener zweier Herren“ sich einiger Bekanntheit erfreut, die bürgerliche Kultur befördern wollte, daraus machen seine Stücke keinen Hehl. Sein Vorbild waren Molières menschliche Komödien des Lasters und der Tugend, an deren gutem Ende eine „Moral von der Geschicht’“ steht.

Über den Kaffeehausbetreiber Ridolfo, diese moralische Instanz, heißt es einmal, er sei „eine Insel des Guten in dieser verdammten tristen Welt“. Und selbstverständlich dreht sich in dem Stück vieles, wenn nicht alles um Geld, Schulden und Besitz. Durch Ridolfo finden schließlich alle durch menschliche Schwächen, durch Betrug, Geld- und Besitzgier entstandenen Verwicklungen ein Happy End. Der spielsüchtige Eugenio, von Stefan Schießleder als zwischen Euphorie und Depression schwankender Charakter gegeben, wird von seinem Laster auf wundersame Weise und ganz ohne psychologische Hilfe geheilt. Er findet daraufhin mit seiner Frau Vittoria wieder zusammen. Der Conte Leandro, der Hochstapelei und Bigamie überführt und von Rainer Kühn in einer Doppelrolle zugleich als am Ende des Falschspiels angeklagter Spielhallenbetreiber Pandolfo dargestellt, wird von seinem Gspusi Li verstoßen – ob nun eine Masseurin oder eine Masseuse, wird nicht ganz klar. Seine Frau aber, die verarmte Künstlerin Placida, verzeiht ihm. Nur der Schwätzer, Gerüchteschmied und Verleumder Don Marzio wird vertrieben. „Ade, du Blume unter den Städten“, verabschiedet sich, nicht ohne Ironie, in dieser Rolle der Schauspieler Jörg Malchow. Bei Goldoni ist die finale soziale Aussage mit der Vertreibung des Adligen und seinem Ausschluss aus der Gesellschaft eindeutig. In der nachsichtigen Bearbeitung von Goldonis Komödie durch die Dramaturgin Barbara Wendland versüßt ihm den Abgang noch eine Tasse Kaffee, bevor sich der Vorhang senkt.

Ein Name, den man sich merken sollte: Josephine Thiesen

Besonders hervorgehoben zu werden verdient die junge Schauspielerin Josephine Thiesen, die erst jüngst ihr Studium in Rostock und Paris abgeschlossen hat. Sie gibt nicht nur in einer Hosenrolle dem Ridolfo einen überzeugend agilen Charakter, sondern vermittelt in weiteren Rollen als Placida einen niedergedrückten, als Vittoria einen impulsiven, als Masseurin Li einen naiv-ordinären Eindruck. Aber mit diesem hastigen Umkleiden hinter der Bühne nicht genug, tritt sie auch noch als Kommissar mit slapstickhaft übertriebener Gangart in Erscheinung. Einen wirkungsvollen Auftritt, vom Publikum mit einem Zwischenapplaus bedacht, hat sie zudem mit einer Filmeinspielung, in der sie eine Influencerin parodiert und sich dabei krasser denglischer Jugendsprache bedient: „Oh my god!“

Aber auch Mohammed Nick Nayeri als Ridolfos deutsch radebrechender Gehilfe Ahmed darf einmal sein Heimweh nach dem Iran Ausdruck verleihen. Und jeder Darsteller bekommt einmal in der vaudevillehaften Inszenierung Gelegenheit, zur Begleitung Frank Rosenbergers am Klavier ein Lied zu Ehren des Kaffees vortragen. Zu Recht bedachte das Publikum die abwechslungsreiche Inszenierung voller Regieeinfälle und lustiger Phantasiekostüme mit langem, heftigem Applaus.