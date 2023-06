Er nennt sich selbst ausdrücklich einen Maler. Aber wenn er behaupten würde, ein Bildhauer zu sein: Man würde es ihm genauso glauben. Der niederländische Künstler Jan Maarten Voskuil schafft sehr besondere Werke: verformte Leinwände. Die Mannheimer Galerie Sebastian Fath Contemporary widmet ihm eine Ausstellung.

Von Nicole Sperk

Wie generell im Leben sollte man unbedingt auch hier die Sache aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Tritt man von der Seite an ein Werk von Jan Maarten Voskuil heran, erkennt man die Leinwand, die der Künstler auf Holz gespannt hat, mit ungeheurer Akribie, handwerklicher Perfektion. Wenn man dann noch die Chance hat, das Werk von hinten zu sehen, erkennt man den komplizierten Aufbau: Die Keilrahmen unter den Leinwänden sind keineswegs verformt, sondern gewölbt gebaut. Mit den Mitteln der Mathematik hat Voskuil jede Holzkonstruktion exakt berechnet, die Winkel, die Abstände, jedes Maß. Aha, ein Mathefreak also, ein Zahlenfetischist? „Nein“, sagt Kurator Jan Peter Kern, „er mag Mathematik nicht besonders.“

Bilder oder Skulpturen?

Es ist nicht der einzige Widerspruch in Jan Maarten Voskuils Arbeit. Der 1964 in Arnheim geborene Künstler bezeichnet sich selbst, obwohl seinen dreidimensionalen Bildern immer etwas Skulpturales anhaftet, als Maler. Der Farbe scheint er aber, verglichen mit den Holzkonstruktionen, weniger Aufmerksamkeit zu widmen. Arbeitete er früher vor allem monochrom – mehr oder weniger, denn auch da nutzte er verschiedene Farben innerhalb eines engen Spektrums –, sind in der aktuellen Mannheimer Ausstellung „Back & Forth“ vor allem Arbeiten mit Farbverläufen zu sehen. Auch wieder sehr akkurat aufgetragen und dabei ganz zart und sanft. Normalerweise verwendet er Acrylfarben, für die neue Serie „Demi metre etalon“ sprühte er aber Chrom-Spray auf die Leinwand, was einen schönen metallischen Effekt hat.

2009 stellte Galerist Sebastian Fath seine Arbeiten zum ersten Mal aus und seitdem immer wieder. Der Niederländer hat großen (Verkaufs-)Erfolg, nicht nur in Europa, auch in den USA. Er nimmt seine Kunst sicher sehr ernst – und sieht die Sache gleichzeitig beeindruckend locker. Wie seine Werke gezeigt werden, ist ihm egal: auf dem Kopf, auseinandergebaut oder immer wieder neu arrangiert. Wie es beliebt.

Die Ausstellung

Bis Samstag, 22. Juli, bei Sebastian Fath Contemporary, Werderstraße 38, Mannheim. Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 14 bis 19, Samstag 12 bis 16 Uhr.