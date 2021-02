„Seit vergangenem Jahr sind wir eher Verleger als Veranstalter“, sagt der Leiter des Schatzkistls, Peter Baltruschat. „Wir haben uns jetzt aber doch dazu entschieden, in Form von Live-Streaming-Veranstaltungen für unser Publikum wieder sicht- und erlebbar zu werden.“ Deshalb lädt er zu einer weiteren Silke-Hauck-Nacht live aus dem Mannheimer Schatzkistl gestreamt am 26. Februar, 20 Uhr, über www.facebook.com/schatzkistl. Über den Link kann man auch ohne Facebook-Konto den Stream verfolgen – kostenlos, aber Spenden erwünscht.

Zur zweiten Spezial-Ausgabe werden Sebastian Strodtbeck und Markus Herrmann erwartet, die gemeinsam mit Silke Hauck das 2016 gegründete Acoustic Blue Trio bilden. „Durch ihre unterschiedlichen musikalischen Wurzeln haben die Musiker ein abwechslungsreiches Repertoire zusammengestellt, das sich vom Mainstream abhebt: Jazz, Soul, Blues und Rock“, verspricht Baltruschat. Frontmann Sebastian Strodtbeck stand bereits mit Weltstars wie Eddie Hardin und Miller Anderson gemeinsam auf der Bühne und hat mit seiner Band „Strodtbeck“ bereits im Vorprogramm von Brian Auger und Alex Ligertwood gespielt. Markus Herrmann ist ein vielseitiger Gitarrist, der tief im Blues und Funk verwurzelt ist. Neben seinem experimentell-elektronischen Projekt Jamolectric, steht er als gefragter Sideman in den Stilrichtungen Funk, Soul, Reggae, Blues auf der Bühne. Unterstützt wird die Combo an der Trompete durch Kirt Dallaway, Experte für Reggae- und Calypsogrooves in der Metropolregion Rhein-Neckar sowie Funk and Soul. Moderator Andreas Fischer hat als Gesprächspartner Frank Noreiks zu Gast, Geschäftsführer der Filmtheaterbetriebe Spickert Entertainment GmbH.