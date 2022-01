Um 500 Euro haben zwei Trickdiebinnen am Donnerstag gegen 12.50 Uhr ein älteres Ehepaar in Mundenheim gebracht. Die Frauen klingelten laut Polizei in der Weinbietstraße. Nachdem der Mann die Wohnungstür öffnete, gingen sie in die Wohnung. Eine der Frauen lenkte den Mann ab, die andere stahl einen Geldbeutel und Bargeld. Beide Frauen sind 20 bis 30 Jahre alt, haben dunkles Haar und einen dunklen Teint. Sie waren dunkel gekleidet. Eine der Frauen wird als 1,70 Meter groß, die andere als 1,55 bis 1,60 Meter groß beschrieben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.