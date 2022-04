Die Polizei warnt derzeit vor betrügerischen Briefen einer Anwaltskanzlei. Auch in Ludwigshafen hat es bereits drei Fälle mit dieser Masche gegeben. Die Betroffenen haben sich angeblich telefonisch für einen Dienstleistungsvertrag „Euro-Lotto-Zentrale-Euro-Jackpot-6/49“ angemeldet. Die Kanzlei droht damit, Mahnbescheide, Vollstreckungsbescheide oder auch Zwangsvollstreckungen einzuleiten. Das sind allerdings leere Drohungen, die nicht durchgesetzt werden können, betont die Polizei und warnt deshalb davor, die unberechtigten Forderungen zu bezahlen. Eine 64-jährige Ludwigshafenerin bekam in den vergangenen zwei Wochen mehrere Anrufe von verschiedenen Personen. Diese versuchten, ihr jedes Mal etwas „anzudrehen“. Am Donnerstag kam dann ein Brief von einer Anwaltskanzlei. Inhalt dieses Schreibens war eine Mahnung für ein angeblich abgeschlossenes Lotto-Abonnement. Ähnlich erging es laut Polizei einem 47-Jährigen und einer 66-Jährigen. Sie erhielten ein Mahnschreiben, laut dem eine Gesamtforderung von knapp 300 Euro aus einem Lotto-Vertrag offen wäre.