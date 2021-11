Ab kommenden Mittwoch, 17. November, verlegen die Technischen Werke (TWL) in der Mannheimer Straße in Oggersheim eine neue Wasserleitung sowie zwei Leerrohre. Letztere seien notwendig für die Straßenbeleuchtung in das Neubaugebiet Heinrich-Pesch-Siedlung. Wie das Unternehmen mitteilt, wird wegen der genannten Arbeiten die Mannheimer Straße auf Höhe der Hausnummern 214a bis 229 voll gesperrt. Nach Angaben der TWL werden die Bauarbeiten voraussichtlich bis Ende November andauern, die geänderte Verkehrsführung werde ausgeschildert. TWL Netze bittet um Verständnis und darum, die mit der Baumaßnahme verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.